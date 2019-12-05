"Шахтер" нацелился на румынского таланта

"Стяуа" хочет получить за Мана 20 миллионов евро. Фото: из открытых источников

Правый вингер "Стяуа" Деннис Ман входит в сферу интересов чемпиона Украины донецкого "Шахтера".

21-летний хавбек достаточно ярко проявляет себя в чемпионате Румынии, где в 9 матчах нынешнего сезона отличился уже 2 забитыми мячами, сообщает "sport.ua"

Фаворитом за право подписать Мана сейчас считается "Севилья", которая уже контактировал со "Стяуа" на предмет покупки вингера. Боссы румынского клуба хотят выручить от продажи таланта около 20 миллионов евро.

Кроме "Шахтера" и "Севильи" претендентами на Денниса Мана называются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Зенит" и "Фенербахче".

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"Стяуа" лидирует в чемпионате Румынии опережая найбличого конкурента на 4 очка, имея в своем активе 38 очков после 19 матчей.