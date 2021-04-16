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суббота, 17 апреля 2021 12:10

"Шахтёр" может наказать Луческу за длинный язык

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&quot;Шахтёр&quot; может наказать Луческу за длинный язык
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Пять лет назад киевское "Динамо" в последний раз стало чемпионом Украины. Опередило "Шахтер" на семь очков. Но тогдашний тренер донецкой команды назвал чемпионство динамовцев незаслуженным. Мотив - киевляне дважды вдрызг – 0:3, 0:3 - проиграли "Шахтеру" личные встречи. Тогдашнего тренера "Шахтера" звали Мирча Луческу.

Он работал в Донецке последний сезон. Потерял прямую связь с владельцем клуба Ринатом Ахметовым, правая рука которого – генеральный директор Сергей Палкин – добился отставки румынского тренера. О ней было известно заранее. Следовательно Луческу дорабатывал свой контракт без особенного энтузиазма. Но на матчи с "Динамо" его нашёл.

С лета 2020-го румын – главный тренер "Динамо". Имеет непосредственный контакт с братьями Суркисами – клубными руководителями. В первый же год работы вышел в Лигу чемпионов и фактически вернул "Динамо" первое место.

Киевляне дважды вдрызг – 0:3, 0:3 - проиграли "Шахтеру" личные встречи

Но вот незадача: Луческу проиграл "Шахтеру" матч первого круга. И счет как на заказ – 0:3.

Поэтому уступать сегодня не имеет права. Иначе румына возьмут на смех относительно заслуженности чемпионства "Динамо".
Ибо в 2016-м никто его за язык не тянул.

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Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 годы. Восемь раз выиграл с командой чемпионат Украины. Главное достижение – победа в Кубке УЕФА 2008/09, в полуфинале турнира прошёл "Динамо".

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 19:30, текстовая трансляция на нашем сайте.

Автор: Роман Шахрай
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