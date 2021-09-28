"Шахтер" минимально проиграл "Интеру"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 531
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 639
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1134
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1215
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2169
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1233
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 288
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1278
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3429
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 сентября 2021
Просмотров: 486
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 15:28

"Шахтер" минимально проиграл "Интеру"

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; минимально проиграл &quot;Интеру&quot;
Чезаре Касадеи забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Шахтер"

В матче второго тура Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" дома проиграл "Интеру" - 0:1.

В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но подвела реализация. За что были наказаны пропущенным мячом от Чезаре Касадеи. Нападающий "Интера" головой замкнул фланговую передачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нужно играть смело" - Де Дзерби поделился рецептом успеха в матче против "Интера"

Во втором тайме гости умело закрылись на своей половине поля. "Шахтер" владел мячом в центре поля, но особых дивидендов из этого не имеет. Гости смогли удержать минимальную победу.

В первом туре Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в гостях разгромил "Шериф" - 5:0, а "Интер" и "Реал" не выявили сильнейшего 1:1.

Матч взрослых команд начнется в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" минимально проиграл "Интеру"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 15525
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 10989
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 8154
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 7164
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 6714
Спорт
Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика
Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика Просмотров: 153
Усик рассказал, почему не нокаутировал Джошуа
Усик рассказал, почему не нокаутировал Джошуа Просмотров: 639
Джошуа активировал пункт о реванше с Усиком
Джошуа активировал пункт о реванше с Усиком Просмотров: 360
Зинченко не приедет в сборную Украины
Зинченко не приедет в сборную Украины Просмотров: 261
Украинский спортивный промоушен "Махач" купил бизнесмен из Казахстана
Украинский спортивный промоушен "Махач" купил бизнесмен из Казахстана Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В России торжественно открыли деревянный туалет
Голосов: 76
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть