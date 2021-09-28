"Шахтер" минимально проиграл "Интеру"

Чезаре Касадеи забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Шахтер"

В матче второго тура Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" дома проиграл "Интеру" - 0:1.

В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но подвела реализация. За что были наказаны пропущенным мячом от Чезаре Касадеи. Нападающий "Интера" головой замкнул фланговую передачу.

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Во втором тайме гости умело закрылись на своей половине поля. "Шахтер" владел мячом в центре поля, но особых дивидендов из этого не имеет. Гости смогли удержать минимальную победу.

В первом туре Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в гостях разгромил "Шериф" - 5:0, а "Интер" и "Реал" не выявили сильнейшего 1:1. Матч взрослых команд начнется в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.