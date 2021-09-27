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вторник, 28 сентября 2021 06:11

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

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&quot;Интер&quot; не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю &quot;Шахтера&quot;
Анатолий Трубин стал первым номером "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

28 сентября "Шахтер" и "Интер" сыграют в матче второго тура Лиги чемпионов.

В прошлом году команды тоже играли в этом же турнире. На то времени 19-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин стал героем оба матчей против "Интера"

Во втором туре команды расписали нулевую ничью в Киеве. Игра проходила при тотальном преимуществе команды Антонио Конте. Лукаку, Лаутаро Мартинес, Артуро Видаль не смогли пробить Трубина. В двух случаях молодого вратаря спасала перекладина.

В конце игры Тете имел возможность принести "горнякам" победу, но не воспользовался ошибкой защиты гостей.

В шестом туре команды между собой определяли, кто продолжит борьбу в Лиге чемпионов. Каждую из команд устраивала только победа, ничья - давала возможность играть в Лиге Европы "горякам", а поражение - завершала сезон в еврокубках для обеих команд.

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Матч снова прошел с преимуществом итальянской команды. Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Лукаку, Алексис Санчес не реализовали свои моменты. Уже в добавленное к матчу время удар Санчеса с линии ворот выбил Лукаку. Мяч попал в голову бельгийском великану.

В сезоне 2019/20. Команды сыграли в полуфинале Лиги Европы. Тогда итальянцы уничтожили команду Луиша Каштру - 5:0.

В сезоне 2005/06 команды играли в квалификации Лиги чемпионов. В Донецке "Интер" победил 2:0, а в гостях команда Мирчи Луческу сыграли вничью 1:1.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
28
сентября

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

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