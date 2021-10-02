"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Траоре открывает счет в матче. Фото: "Шахтер"

Сегодня в мачи 10 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер". Последний раз команды играли 22 сентября на Суперкубок и тогда победили дончане - 3:0.

Накануне Суперкубка большинство специалистов склонялись к победе киевлян. Динамовцы лучше начали матч. Сначала Супряга попал в штангу, а затем Пятов вытащил из-под перекладины удар Цыганкова.

"Шахтер" оправился в середине первого тайма. На 30-ой минуте Додо прошел по флангу, обыграл Миколенко и отдал на Траоре. Африканский форвард пробил головой по невероятной траектории и мяч парашютом опустился в сетку ворот "Динамо".

Во втором тайме уже лучше играл "Шахтер". Горняки дважды воспользовались обрезками "Динамо" и тот же Траоре и Алан Патрик довели счет до рогромного - 3:0.

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После 9 туров "Динамо" опережает "Шахтер" на 3 зачетных пункта. Киевляне 25 очков, а горняки - 22. В прошлом чемпионате "Динамо" выиграло все трофеи в Украине - Кубок, Суперкубок и чемпионат.