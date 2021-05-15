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суббота, 15 мая 2021 12:01

"Шахтер" купит защитника чемпиона Италии

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&quot;Шахтер&quot; купит защитника чемпиона Италии
Сенси не стал основным в "Интере". Фото: "Интер"

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби решил покинуть итальянский клуб по окончании сезона и принять предложение "Шахтера", сообщает Calciomercato. 41-летний итальянец уже ведет переговоры с украинским клубом об усилении команды перед квалификацией Лиги чемпионов.

Коуч просит подписать полузащитника "Интера" Стефано Сенси.

Итальянский хавбек, которому 5 августа исполнится 26 лет, летом 2019 года перешел в "Интер" из "Сассуоло" на правах аренды с опцией выкупа за 20 миллионов евро. Год спустя "Интер" воспользовался правом выкупа, но в текущем сезоне футболист только трижды попал в стартовый состав. Одной из причин этому послужили несколько мышечных травм. Де Дзерби проявляет симпатию к игроку, которого ранее тренировал.

Официальное предложение "Шахтер" пока не делал ни "Интеру", ни Сенси. Итальянский клуб не против продать игрока, чтобы решить финансовые проблемы, но, возможно, только после трех стартовых матчей сборной Италии на Евро, так как Роберто Манчини из-за травмы Марко Верратти может перезапустить карьеру Сенси в национальной команде.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а чистая зарплата составляет 2 миллиона евро в год.

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Основная позиция Сенси – центральный полузащитник, также способен сыграть опорного и атакующего хавбека. Также Де Дзерби хочет видеть в своем новом клубе голкипера Андреа Консильи, хавбеков Жереми Бога и Филипе Джуричича. "Интер" досрочно выиграл чемпионат Италии.

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15
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