"Шахтер" готов продать своего полузащитника в английский клуб

Степаненко может покинуть "Шахтер" зимой

"Кристал Пэлас" проявляет заинтересованность в услугах полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко, сообщает "Тhe Sun".

По информации источника, ранее "Пэлас" уже интересовался возможностью приобретения Степаненко за 8 миллионов фунтов. Добиться согласия "Шахтера" на трансфер тогда не удалось, но сейчас руководство "горняков" выразило готовность расстаться с хавбеком в зимнее трансферное окно.

Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. В текущем сезоне полузащитник провел за дончан 10 поединков во всех турнирах — забитыми мячами не отличался.

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Кристал Пэлас же в АПЛ располагается на 12-й позиции, а ближайшую игру подопечные Роя Ходжсона проведут 28 сентября дома против "Норвича".