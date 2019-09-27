"Шахтер" готов продать своего полузащитника в английский клуб

"Кристал Пэлас" проявляет заинтересованность в услугах полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко, сообщает "Тhe Sun".
По информации источника, ранее "Пэлас" уже интересовался возможностью приобретения Степаненко за 8 миллионов фунтов. Добиться согласия "Шахтера" на трансфер тогда не удалось, но сейчас руководство "горняков" выразило готовность расстаться с хавбеком в зимнее трансферное окно.
Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. В текущем сезоне полузащитник провел за дончан 10 поединков во всех турнирах — забитыми мячами не отличался.
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Кристал Пэлас же в АПЛ располагается на 12-й позиции, а ближайшую игру подопечные Роя Ходжсона проведут 28 сентября дома против "Норвича".
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