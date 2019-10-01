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вторник, 01 октября 2019 19:29

"Шахтер" драматически обыграл "Аталанту" на выезде

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&quot;Шахтер&quot; драматически обыграл &quot;Аталанту&quot; на выезде
"Аталанта" является фаворитом – букмекеры

Добрый вечер!

На самом деле вечер не кажется добрым после сегодняшних новостей из Минска, но, надеемся, футбол хоть частично сможет компенсировать политические потери Украины.

Сегодня в Милане донецкий "Шахтер" встречается с "Аталантой" из Бергамо. Обе команды проиграли первые встречи и повторная неудача сможет поставить крест на надеждах обоих коллективов пробиться во второй круг.

Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запас: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.

"Аталанта": Голлини (В), Толой, Масьелло, Паломино, Гомес (К), де Роон, Кастанье, Хатебур, Иличич, Сапата.

Руслан Малиновский, к сожалению, снова в запасе.

Андрей Шевченко в ложе почетных гостей смотрится самой большой звездой сегодняшнего вечера.

Команды готовятся к выходу на поле.

Игра началась!

1 мин. Жуниора Мораес жестко сбили уже на первой минуте игры.

3 мин. "Шахтер" никуда не спешит, а итальянцы сразу включают скорость, как только мяч оказывается у них.

4 мин. Острая атака хозяев, но после прострела с правого фланга мяч не дошел до Сапаты.

7 мин. "Шахтер" пытается успокоить игру.

10 мин. Затяжная атака горняков заканчивается неудачным прострелом Мораеса. Огрызнулся "Шахтер".

14 хв. Пенальті у ворота "Шахтаря". Арбітр після паузи дав жовту Степаненку.

15 мин. Пятов парировал удар! Липовый пенальти, которого не было нивелировал блестящей игрой украинский голкипер!

18 мин. Тайсон едва не вышел один на один с голкипером, но отпустил далеко мяч.

21 мин. Две минуты уже атакует "Шахтер". Хозяева растерялись и бьют мяч куда попало.

25 мин. Иличич опасно прокидав на Хатебура, но прервали передачу.

А в параллельном матче сенсация - "Брюгге" в Мадриде забил "Реалу" - 0:1 там.

28 мин. 1:0. Затяжная атака хозяев зу даром в штангу и последующей нашествием акинчилася ошибкой Пятова и голом Сапаты.

30 мин. Марлос в ответной атаке бил опасно, но удачно сыграл голкипер Голлини.

33 мин. Опять "Шахтер" нажал. Сценарий похож на игру с "Манчестер Сити", когда остро играют обе команды, а забивает только одна.

35 мин. Патрик пробил из-за пределов штрафной. В руки Голлини.

38 мин. Пауза "Аталанты" закончилась и итальянцы снова методично долбят оборону "Шахтера".

40 мин. Ни разу за 40 минут комментатор не назвал фамилию Коваленко. А был ли мальчик вообще?

41 мин. ГООООЛ! Мораес забивает после выхода один на один. Обвел вратаря. Защитник прыгал, но не достал - 1:1.

ОГО! А "Брюгге" уже забивает второй раз! Кто там гнал на великого Хацкевича?

45 мин. Право на штрафной получил "Шахтер".

Перекладина !!! Марлос бил, но немного не хватило точности седовласому украинцу!

Перерыв!

Не видно по игре преимущества хозяев. Но нужно помнить, что бергамаски всегда добавляют во второй половине игры.

А знаете, кто положил два мяча "Реалу"? Бонавентуре, который раньше зажигал в луганской "Заре"!

Второй тайм начался. Что же будет, чего ждать?

48 мин. Кривцов нарисовал падение, а судья повелся. Шрафной с нашей половины поля.

50 мин. Коваленко коснулся мяча. Неудачно отдавал Виктор в штрафную.

53 мин. Ну, наконец разбегались команды. Болбат затоптал Сапату. Атака продолжалась, но Пятов парировал удар Гомеса.

55 мин. Опять сбили Марлоса. Добавляет седых волос Ромеро защитникам соперника.

Андрей Шевченко в ложе почетных гостей смотрится самой большой звездой сегодняшнего вечера.

ОГО! А "Брюгге" уже забивает второй раз! Кто там гнал на большой Хацкевича?

53 мин. Ну, наконец разбегались команды. Болбат затоптал Сапату. Атака продолжалась, но Пятов парировал удар Гомеса.

55 мин. Опять сбили Марлоса. Добавляет седых волос Ромеро защитникам соперника.

56 мин. Замена "Руслан Малиновский вместо Иличич. Патрику надо напрячься.

60 мин. Трудно хозяевам справиться с Мораесом и Марлосом. Это уже заметно.

62 мин. Марлос отработал в обороне и выбил от угла поля. В чемпионате Украины такого зрелища не увидишь!

Ух! Выскочил Сапата как черт из табакерки, но не попал в ворота. И Слава Богу!

64 мин. Желтая в Болбата. Начинает зажимать "Аталанта".

Андрей Шевченко в ложе почетных гостей смотрится самой большой звездой сегодняшнего вечера.

62 мин. Марлос отработал в обороне и выбил от угла поля. В чемпионате Украины такого зрелища не увидишь!

Ух! Выскочил Сапата как черт из табакерки, но не попал в ворота. И Слава Богу!

64 мин. Желтая в Болбата. Начинает зажимать "Аталанта".

А в Мадриде не все так безнадежно для галактикос. Рамос отыграл один мяч - 1:2.

68 мин. Проклятый Сапата снова выскочил на Пятова. Спас Андрей ценой повреждения.

69 мин. Патрик свое отыграл. Премудрый Манор Соломон поле!

71 мин. Исмаили классно прорвался по флангу, но прострелил на дальнюю. А все побежали завершать на ближнюю и в центр.

72 мин. Гомес едва не пробил нашего вратаря. Но Андрей сыграл геройски.

74 мин. Хух !! Муриель бил со всей силы, но Кривцов заблокировал!

76 мин. Инициативу окончательно взяли хозяева поля.

78 мин. Соломон долго искал свою Суламифь в углу поля, но потерял мяч и побежал защищать ворота.

81 минута идет, а Коноплянку никто не выпускает.

82 мин. Коваленко неплохо приложился, но не хватило точности Виктору. "Шахтер" перестрелял хозяев по количеству ударов.

84 мин. Дуван Сапата погнался за мячом, по дороге прилег бы на диван, но все-таки выпустил мяч.

86 мин. Коноплянка вышел вместо Марлоса. Устал Ромеро.

88 мин. Малиновский убрал Коваленко (что было нетрудно) и пробил. Сантиметры спасли наши ворота.

90 мин. Угловой заработали горняки.

90 + 1. Коваленко обрезался и привез острую атаку на свои ворота. Отбилились.

90+4. ГОООЛ. Соломон после паса Додо вырывает победу !!! 1:2.

Вот это вырвали победу! Свежий Додо убежал от защитников, едва волочили ноги, и дал роскошный пас на Соломона. Того едва не обокрал защитника, но удар таки состоялся - 1:2.

"Шахтер" победил в тяжелом матче.

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Автор: Юрий СТРИГУН
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