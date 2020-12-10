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"Шахтер" будет сеянный во время жеребьевки Лиги Европы. "Динамо" – нет

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&quot;Шахтер&quot; будет сеянный во время жеребьевки Лиги Европы. &quot;Динамо&quot; – нет
О соперниках уровня "Ференцвароша" Динамо сможет только мечтать. Фото Рейтер

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря в Ньоне. Сообщает "Трибуна".

"Шахтер" будет сеяный, а "Динамо" – несеяный. Так произошло из-за того, что донецкий клуб набрал больше очков - 8, на групповом этапе ЛЧ, чем киевский - 4. То есть сеяные – это 12 победителей групп ЛЕ и 4 лучшие команды, занявшие 3-и места на групповом этапе ЛЧ. Несеяные – 12 обладателей 2-х мест на групповом этапе ЛЕ и 4 худшие команды, занявшие 3-и места на групповом этапе ЛЧ.

Среди уже известных возможных соперников горняков "Црвена Звезда", "Зальцбург" и "Олимпиакос". С "Динамо" и "Краснодаром" дончане не сыграют, так как УЕФА разводит украинские и российские клубы, а также представителей одной ассоциации. Также в 1/16 финала не могут встретиться клубы, игравшие в одной группе ЛЕ.

"Динамо" может встретиться с "Ромой", "Арсеналом", "Вильярреалом", загребским "Динамо", "Хоффенхаймом", "МЮ", "Брюгге" и "Аяксом". Остальные возможные соперники, как и в случае с "Шахтером", определятся 10 декабря, когда пройдут матчи заключительного тура ЛЕ.

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Матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут 18 и 25 февраля. Сеяные команды ответную встречу проведут на своем поле.

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