Шахов отдал первый ассист в Серии А

Украинец Шахов впервые отличился результативными действиями в Италии. Фото: ФК "Лечче".

Украинский полузащитник Евгений Шахов отличился результативными действиями в чемпионате Италии, об этом пишет "Футбол 24"

В выездном матче против "Сампдории" 28-летний футболист помог своей команде открыть счет. На 8-й минуте его передача на бывшего форварда "Милана" Джанлуку Лападулу стала результативной. Этот ассист стал дебютным для игрока сборной Украины в футболке "Лечче".

Команде украинца не удалось удержать победу. На первой добавленной минуте к основному времени Гладсон Родригес сравнял счет.

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Евгений Шахов перешел в "Лечче" летом этого года после того как завершился его контракт с греческим ПАОКом. Матч против "Сампдории" стал для хавбека шестой в серии А.