Шахов буде играть в чемпионате Италии

Шахов провел удачный сезон за греческий ПАОК

Полузащитник Евгений Шахов станет игроком "Лечче". О подписании итальянским клубом украинца сообщили во вторник и в среду ночью журналисты Альфредо Педулла и Джанлука Ди Марцио.

Оба источника утверждают, что все возможные вопросы по соглашению между клубом и футболистом разрешены и ничего не помешает подписать контракт с игроком, который летом стал свободным агентом. Об этом пишет betnews365.com

Детали контракта Евгения неизвестны, но "Лечче" футболист достался итальянскому клубу бесплатно. Шахов ушел из ПАОКа после завершения сезона и завоевания им чемпионства в Греции. СМИ писали, что ПАОК не удовлетворил запросы хавбека по зарплате.

В последние недели были слухи о вариантах перехода Евгения в "Ференцварош", "Маккаби" Тель-Авив и даже "Днепр-1". Однако в итоге ситуация сложилась для Шахова самым лучшим образом — он будет играть в Серии А.

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"Лечче" вернулся в высший итальянский дивизион, заняв 2-е место в Серии B.