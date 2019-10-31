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четверг, 31 октября 2019 14:26

Сабо жестко раскритиковал лидера "Динамо"

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Сабо жестко раскритиковал лидера &quot;Динамо&quot;
Йожеф Сабо считает, что Вербич хочет покинуть "Динамо". Фото: с отрытых источников

Бывший тренер сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо резко прошелся по вингеру киевлян Беньямину Вербичу после кубковой игры против "Шахтера".

"Мне не нравится игра Вербич. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сам сделать, много ошибается, теряет мяч. За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любой случае, ему нужно пересмотреть свое отношение к игре. Если Вербич хочет уходить из "Динамо", у него есть предложения или не дают уйти - все равно так относиться к игре нельзя.

Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается - опасные контратаки привозит на свои ворота ... Ждал когда его заменят и это случилось. Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду - нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье ", - сказал Сабо "1927.kiev.ua".

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В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 8 матчей, в которых отметился 4 голами.

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