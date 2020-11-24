Сабо раскритиковал Вербича

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал полузащитника киевлян Беньямина Вербича.
По мнению Сабо, словенский футболист не впечатляет своей игрой в новом сезоне.
"Против" Барселоны "не будет играть Виктор Цыганков. Раньше я бы с уверенностью сказал, что его сменит Беньямин Вербич. Но мне непонятно, что с ним происходит в последнее время. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой. А когда он только появился в "Динамо" - был ведущим футболистом киевлян. Он сейчас в очень плохом состоянии. Не исключаю, что Луческу рискнет и выпустит с первых минут Георгия Цитаишвили. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб ", - сказал Йожеф Сабо в эфире телеканала "Футбол".
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Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018 года. В предыдущих сезонах он был лидером команды.
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