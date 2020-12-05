Сабо будет болеть за венгров в матче с "Динамо"

Йожеф Сабо родился в Венгрии. Фото "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором киевляне примут "Ференцварош".

"Если" Ференцварошу "наконец повезет, он сможет пробиться в ЛЕ, - пишет ua-football

"В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, потому что он является моим воспитанником. Мне жаль Сергея, потому что, если бы они не пропустили от" Ювентуса "на последних секундах, в Киеве бы их устроила ничья ", - цитирует Сабо

В Фради недостаточно хорошие для команды игроки, я имею в виду их техническое оснащение. Но и "Динамо" уже не та команда, которой была раньше. Киевляне могли пропустить от "Ювентуса" пять или шесть голов. Но на данный момент "Динамо" физически, технически и по сути во всех отношениях лучше "Ференцвароша".

Матч ожидается чрезвычайно важным. В Киеве все уже давно говорят об этой игре. Так, в "Динамо" есть хорошие шансы на третье место, но, если "Ференцварошу", наконец, повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва ", - сказал Сабо.

Йожеф Сабо - венгр по происхождению. Играл за "Динамо" с 1959 по 1969 годы. Летом 1966 года в составе сборной СССР играл против Венгрии. В течение матча венгры несколько раз называли его "предателем".

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"Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и в последнем туре в матче с "Ференцварош" будет бороться за путевку в Лигу Европы. При этом киевлян устроит и ничья со счетом не более 2:2.