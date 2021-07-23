С сайта Олимпиады исчезла карта, отделявшую Крым от Украины

На официальном сайте Олимпиаде в Токио пропала карта, которая отделяла рубежом Украину от Крыма.
Раздел Olympics Cheer Zone, где раньше и была скандальная карта, совсем исчез с официального сайта Олимпиады. Вместо него посетителям предлагают просмотреть различные видео со спортсменами-участниками, сообщает "24 канал".
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Ранее в окне Olympics Cheer Zone могли знакомиться и общаться с помощью видеосвязи болельщики со всего мира. Сейчас же эту функцию убрали.
Скандальную карту разместили на официальном сайте Олимпийских игр-2020/21 в Токио. Она не определяла принадлежность Крыма к любому государству, но четко отделяла его от Украины.
На такое положение дел уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Ведомство поручило послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов, которые будут соревноваться в 29 видах спорта.
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