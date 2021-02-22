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"С приходом Селезнева в "Колосе" полкоманды начало бухать" - президент "Ингульца"

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&quot;С приходом Селезнева в &quot;Колосе&quot; полкоманды начало бухать&quot; - президент &quot;Ингульца&quot;
Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Иnstagram / e_seleznev

Президент "Ингульця" Александр Поворознюк прокомментировал выступления Евгения Селезнева и Артема Милевского в чемпионате Украины.

По словам Поворознюка, эти игроки никак не помогли командам, сообщает Footboom.

"Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Какой пиар с того, что "Колос" пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкоманды начало бухать. Так разве это пиар?

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"Ингулец" на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это я понимаю - пиар. Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучший пиар - выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать. Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик. Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", - сказал Поворознюк.

Евгений Селезнев выступал за "Колос" в 1-й части сезона УПЛ. Нападающего отчислили из команды за нарушение спортивного режима. Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" на полтора года. Клуб скатился на последнее место в турнирной таблице.

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