Селезнева окончательно выгнали из "Колоса"

Коваливский "Колос" убрал из заявки на 2-ю часть сезона форварда 35-летнего Евгения Селезнева.

На личной странице игрока в УПЛ значится, что Селезнев находится без клуба, сообщает официальный сайт организации.

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Селезнева выгнали из расположения "Колоса" на зимних сборах за нарушение спортивного режима. Сам футболист отрицает, что употреблял алкоголь.

11 февраля состоялась встреча игрока с президентом клуба Андреем Засухой на счет дальнейшего сотрудничества. Наставник команды Руслан Костышин отказался общаться с Селезневым.

13 февраля "Колос" сыграет в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера". Начало игры в 17:00.