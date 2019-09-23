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понедельник, 23 сентября 2019 10:09

"С каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше" - Ярмоленко прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

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&quot;С каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше&quot; - Ярмоленко прокомментировал победу над &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Андрей Ярмоленко отметился голом в матче против "МЮ"

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы команды над "Манчестер Юнайтед" в матче 6-го тура АПЛ. Украинец стал автором первого гола в поединке и был признан лучшим игроком встречи.

"Фелипе дал мне отличный пас. Я просто пробил и получился гол. Моя задача — забивать голы и делать ассисты. Вы должны быть спокойны, когда играете на этой позиции.

Я еще не на 100% в своей лучшей форме, но с каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, буду играть лучше и в следующей игре. Прием болельщиков был восхитительным. Чувствовал, будто закончил карьеру здесь. Все аплодировали мне, и я очень ценю это от наших болельщиков. Они потрясающие", — цитирует Ярмоленко официальный сайт "Вест Хэма".

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В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел пять матчей за "Вест Хэм", отметившись двумя голами. Напомним, что большую часть прошлого сезона Андрей пропустил из-за травмы.

https://sportarena.com
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