С Англии ришли приятные новости для Миколенко

На Люку Диня ест спрос. Фото: Reuters

Защитник "Эвертона" Люка Динь близок к уходу из мерсисайдского клуба уже в ближайшее время.

"Ньюкасл" и "Лестер" сразятся за Люку Диня в зимнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

У французского защитника произошел конфликт с наставником "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом, из-за чего он не попадал даже в заявку команды в последних матчах. В "Эвертоне" активно сватают Виталия Миколенко - защитник "Динамо" уже вроде бы прошел медосмотр в клубе.

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В текущем сезоне Динь провел за "ирисок" 15 поединков, в которых записал в свой актив 1 гол. Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи.