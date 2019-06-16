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Русские считают Попова открытием Кубка мира

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Русские считают Попова открытием Кубка мира
Денис Попов мечтает заиграть в киевском "Динамо"

Российский сайт "Чемпионат"назвал 5 игроков, которые стали открытием Кубка мира для игроков до 20 лет. Турнир вчера завершился в Польше. Третьим номером назвали защитника киевского "Динамо" Дениса Попова.

"Непопсовый выбор – в чемпионской Украине было еще несколько игроков, которые вполне заслуживали попадания в этот список. Самые известные из них – Лунин и Булеца, но первый уже является игроком "Реала", о котором знают все, а второй с большой вероятностью получит свою порцию восхищений от СМИ.

Попов, который тоже здорово провел турнир, рискует остаться незамеченным общественностью. Денис – защитник из киевского "Динамо"; за первую команду в этом сезоне в официальных матчах он выходил лишь раз, зато неплохо проявил себя в матчах молодежной Лиги чемпионов.

В сборной Украины U20 Попов играл правого крайнего защитника в тройке центральных. В первую очередь Дениса выделяла игра с мячом: обладатели золотых медалей часто начинали атаки именно через правый полуфланг или фланг, где и располагался Попов при начале атак. Денис вполне неплохо бьет оборонительные линии передачами низом (причем может отдавать передачи и слабой ногой), обладает хорошим силовым дриблингом и не лишен техники. По итогам ЧМ Попов – шестой по количеству продвигающих мяч передач и девятый – по передачам в финальную треть (среди всех игроков), при этом Украина в среднем владела мячом всего 42% времени. Важно отметить, что Попов набивал передачи в финальную треть длинными верховыми пасами, но стиль его сборной подразумевал больше количество таких передач.

В обороне Денис очень агрессивно вылетает в отбор из линии обороны; чаще всего ему удается сыграть на опережение, но периодически такие эпизоды заканчиваются жестким стыком и фолом – впрочем, над этим можно работать. С остальными компонентами все нормально: Попов правильно выбирает позицию, вовремя выходит на перехват, подбор или блок удара, силен в воздухе. Его умение играть на втором этаже помогает и в атаке: на ЧМ Денис забил три мяча головой, все – после угловых".

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На Кубке мира Попов сыграл 6 матчей. После удаления в полуфинале, вынужден был попустить финальную игру.

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Дата
16
июня

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