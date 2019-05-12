Руслан Малиновский может остаться в Бельгии

"Генк" продаст лишь трех игроков

"Генк" с опасением ждет трансферного лета, потому что клубу, вероятно, придется отпустить несколько игроков. Сандер Берге и Леандро Троссар на 90% уйдут. Вопрос лишь в том, в какой клуб – пишет footboom.com

Но такие игроки, как Руслан Малиновский, Йоаким Мехле и Мбвана Саматта, также могут быть очень востребованы на трансферном рынке.

"Цель "Генка" состоит в том, чтобы продать не более трёх игроков, а остальных сохранить в команды", - говорит председатель совета директоров Питер Крунен в интервью La Capitale. "И тут не имеет большого значения, сколько нам предлагают денег за этих футболистов. Последние два трансферных окна мы уже доказали, что такой клуб, как наш, может сохранить своих игроков.

"Генку" не следует продавать, чтобы выживать. Мы разрешаем игрокам уйти в другой клуб только по рыночной цене. Мы будем внимательно изучать предложение в каждом конкретном случае. Я могу сказать, что мы уже отказались от 80 миллионов евро, которые нам предлагали за разных игроков".

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В чемпионате Бельгии "Генк" идет на первом месте. На счету Малиновского – 13 голов и 10 передач.