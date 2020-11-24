Руководителя стадиона "Десны" избили и бросили в мусорный бак

Фанаты "Десны" боятся, что их команда не сможет играть на домашнем стадионе. Фото: ФК "Десна"

Руководителя стадиона имени Гагарина в Чернигове Александра Овчаренко избили и выбросили в мусорник.

24 ноября около 10:00 утра около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина Овчаренко, вывели его на улицу, бросили мужчину в мусорный бак и разбили ему голову, сообщает "Суспильне спорт".

Люди пришли с символикой "Десны", в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги Мужчин организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах.

Овчаренко был назначен и.о. директора стадиона имени Гагарина 18 ноября. В тот же день представители ультрас "Десны" разместили в соцсетях сообщения о том, что с приходом нового руководителя "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Овчаренко эти обвинения отверг.

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В текущем сезоне "Десна" занимает 4 место в турнирной таблице. Следующий матч команда из Чернигова проведет против "Колоса".



