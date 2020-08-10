Руководитель УАФ Павелко заболел на коронавирус

Андрей Павелко продолжит дистанционно работать. Фото: УАФ

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сдал положительный тест на коронавирус.

Функционер чувствует себя хорошо и планирует дистанционно работать.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирование на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдения карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикатор.

Имею боевой настрой и планы на быстрое выздоровление ", - написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

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Андрей Павелко с 2015 года возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. На этом посту заменил Анатолия Конькова.