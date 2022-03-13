Россию и Беларусь выгнали из Универсиады

Российские и белорусские студенты не будут допущены к международным соревнованиям. Фото: FISU

Международная федерация студенческого спорта (FISU) выгнала Россию и Беларусь из Универсиады из-за начала войны против Украины.

Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бойтесь!" - биатлонистка после олимпиады в Пекине сменила винтовку на автомат

"Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", – говорится в сообщении организации.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в летней Универсиаде, которая состоится с 26 июня по 7 июля в Чэнду.