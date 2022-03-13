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воскресенье, 13 марта 2022 17:05

Россию и Беларусь выгнали из Универсиады

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Россию и Беларусь выгнали из Универсиады
Российские и белорусские студенты не будут допущены к международным соревнованиям. Фото: FISU

Международная федерация студенческого спорта (FISU) выгнала Россию и Беларусь из Универсиады из-за начала войны против Украины.

Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

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"Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", – говорится в сообщении организации.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в летней Универсиаде, которая состоится с 26 июня по 7 июля в Чэнду.

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