Россияне будут защищать Тимощука в суде

Анатолий Тимощук выигрывал ЛЧ с "Баварией". Фото: ФК "Зенит"

Чемпион России "Зенит" будет защищать своего тренера Анатолия Тимощука в Лозанне.

Россияне не согласны с санкциями, наложенными на Тимощука в Украинской ассоциации футбола.

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"Тимощук – великий профессионал, отличавшийся добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же касается и его человеческих качеств.

Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и жест политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера "Зенит" продолжит отстаивать в CAS", - заявили представители прессслужбы питерцев в комментарии "Спорт-Экспресс".

УАФ лишил Тимощука всех наград, исключил из списка игроков сборной Украины и запретил заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Тимощук с 2017-го является помощником главного тренера "Зенита". С начала войны Анатолий хранит молчание и публично не осуждает вторжение России в Украину. Также в печати появилась пока неподтвержденная информация, что он может работать на ФСБ страны-агрессора.