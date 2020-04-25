Россия пожинает плоды своей наглости – Пидручный

Дмитрий Пидручный сказал все, что думает о России.Фото biathlon.com.ua

Украинский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Пидручный поделился мнением о допинге в России. Также украинский спортмен рассказал о допинг-контроле в биатлоне.

"Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войне, тонны лжи, фейки, которые она распространяет". Об этом сообщает footballua.tv

"Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.

В России такая допинг-система спорта. Это не только по Логинову видно. Часто у российских топовых спортсменов резко падали результаты, или они заканчивали карьеры непонятно почему. Это системная государственная поддержка допинга.

У меня год после чемпионата мира был сумасшедшим в плане проверок допинг-контроля. Впервые в жизни приехали ко мне в Тернополь, а на сборах проверяли даже по несколько раз.

Понимаю, что проверяют, потому что имеют определенные подозрения, сомневаются. Но лучше проверяйте спортсменов, которые показывают выдающиеся результаты. Тот же Йоханнес Бё непонятно как безумно выступает", – сказал Пидручный.

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В прошедшем сезоне Пидручный в эстафетной гонке в Нове Место выиграл серебряные медали вместе с партнерами по сборной.