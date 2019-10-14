Россия, Польша и Бельгия завоевали путевку на Евро 2020

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера летом будет играть на Евро 2020. Фото: футбум

Вчера еще 3 команды досрочно гарантировали себе участие в групповом этапе чемпионата Европы 2020 года. Первой это сделала Бельгия, к которой присоединились итальянцы, россияне и поляки, об этом сообщает "24 канал"

Бельгия выиграла восемь матчей подряд в своей группе и является безоговорочным лидером. На втором месте в группе I идет сборная России, которая также гарантировала себе участие на Евро-2020.

Россияне разгромили Кипр и стали недосягаемыми для соперников. Россия с Бельгией поборются за первое место в группе.

Квалифицировалась на групповой этап и сборная Польши благодаря победе над Северной Македонией. Поляки набрали 19 очков в группе G. За два матча до завершения квалификации опередить поляков может только Австрия, но ниже 2 места "кадра" уже не опустится.

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Сборная Италия гарантировала себе участие на Евро-2020 в субботу, 12 октября. "Скуадра адзурра" одолела аутсайдера группы J команду Греции.