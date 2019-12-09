Россия подаст апелляцию на дисквалификацию от WADA

Представитель России Светлана Журова заявила, что ее страна будет оспаривать дисквалификацию на 4 года. Фото: из открытых источников

Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Решение WADA по России вступит в силу через 21 день. В это время Россия может подать апелляцию, чем она и воспользуется. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает "24 канал"

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Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Соответствующее решение было принято на заседании WADA в Лозанне. Решение принято одноголосно