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понедельник, 09 декабря 2019 14:07

Россия подаст апелляцию на дисквалификацию от WADA

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Россия подаст апелляцию на дисквалификацию от WADA
Представитель России Светлана Журова заявила, что ее страна будет оспаривать дисквалификацию на 4 года. Фото: из открытых источников

Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Решение WADA по России вступит в силу через 21 день. В это время Россия может подать апелляцию, чем она и воспользуется. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает "24 канал"

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Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Соответствующее решение было принято на заседании WADA в Лозанне. Решение принято одноголосно

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09
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