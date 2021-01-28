Россия охотой и проститутками подкупила главного биатлонного чиновника

Норвежец Бессерберг помогал РоссииФото IBU

Президент международного союху биатлонистов Андерс Бессеберг получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту.

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии подозрительных допинг-проб российских спортсменов, передает Укринформ.

В частности сообщается, что Бессеберг получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту. Сам Бессеберг всегда отрицал, что он получал деньги за манипуляции и сокрытия российских тестов на допинг.

Впоследствии Бессеберг признался полиции, что пользовался услугами проституток в России и принимал ценные подарки от российских чиновников. За это бывший президент IBU лоббировал российские интересы в биатлоне.

Ранее биалонисты во главе с Мартаном Фуркадом пытались собственными силами добиться более сурового наказания для россиян, принимавших допинг, но их усилия разбивались о равнодушие руководства международного союза биатлонистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркушина выиграла серебро чемпионата Европы

Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга принимать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.