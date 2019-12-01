"Россия – обычный середнячок. Им даже до Украины далеко" – Яворский

горь Яворский играл в первых чемпионатах Украины, где выделялся прекрасной игрой головой

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский прокомментировал жеребьевку чемпионата Европы, которая состоялась вчера в Бухаресте.

"Я далек от шапкозакидательских настроений болельщиков, - говорит Игорь Петрович. - И Голландия и Австрия вполне могут победить Украину. Конечно, хотелось бы пожелать нашим ребятам избежать травм и в хорошем функциональном состоянии подойти к Евро. Но этого мало. Надо очень серьезно отнестись к соперников. Понятно, что к Нидерландам у наших есть пиетет, ибо эта сборная все время на виду.

Другое дело - Австрия. Не дай Бог, повторить ошибку четырехлетней давности, когда все считали аутсайдером сборную Северной Ирландии. А в итоге, наиболее неубедительно наши ребята выглядели как раз в игре против Северной Ирландии.

Австрия - еще более серьезный соперник. По данным "Трансфермаркета" их команда в два с половиной раза дороже сборную Украины. Я видел несколько их матчей - это мини-сборная Германии. Дисциплинированная, быстрая, комбинационная, в хорошем функциональном тонусе команда. Для нас эта сборная - взрывной пакет. Ведь если взглянуть на нашу игру против Сербии, то мне становится страшно. В Украине выпал один Зинченко, а уже быстрый переход из обороны в атаку исчез. А, не дай Бог, травмируется еще кто-то?

Поэтому Украине не надо уподобляться сборной России. Как известно, Черчесов заявил, что собирается выиграть со своей сборной чемпионат Европы. А сегодня Вячеслав Колосков заверил, что Россия будет бороться с Бельгией за первое место в группе и вообще никого не боится. И это после того, как россияне проиграли бельгийцам - 1:4 в Петербурге.

Слушайте, вы обычный середнячок, который никогда и ничего в жизни не выигрывал. Откуда такие заявления? Вам даже до сборной Украины далеко, хотя она тоже середнячок. Скромнее надо быть", – сказал Яворский.

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Сборная Украины первый матч на Евро проведет против сборной Нидерландов в Амстердаме, 14 июня следующего года.