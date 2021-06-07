Россия хочет сняться с Евро. Причина в сборной Украины

Россия рассматривает вариант отказа от участия в Евро-2020/21 в знак протеста против новой формы сборной Украины, в которой она будет играть на турнире.

Таким образом россияне хотят проявить свой протест, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе.

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Истерика в России на тему новой формы сборной Украины связана с тем, что на футболке украинской национальной команды нарисовано контур карты Украины с Крымом.

Также в соседнем государстве традиционно "подгорает" из-за лозунга "Слава Украине!", изображенном на воротнике футболки сборной Украины.

Автор: УАФ

Автор: УАФ

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. 7 июня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок против Кипра. Начало игры в 19:00.