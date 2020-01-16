Российского боксера-чемпиона поймали на допинге

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.

28-летний российский боксер провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал вакантный титул WBA, выиграв в Раджаба Бутаева решением судей, сообщает "24 канал"

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На счету Александра Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Боксер выступает в профессионалах с 2015 года.