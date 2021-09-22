Российский тренер со скандальной фамилией подал в суд на Facebook

Экс-тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов подал заявление в суд Москвы на Facebook из-за того, что упоминание его фамилии на сайтах компании воспринимается ними как оскорбление украинцев.
"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram.
Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", – рассказал Хохлов.
В иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определенные действия. Также тренер ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.
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Дмитрий Хохлов стал героем российской спортивной газеты "Советский спорт", когда перед матчем России и Украины в октябре 1999 года издание вышло с шапкой "Бей Хохлов, спасай Россию!" Матч закончился со счетом 1:1, сборная России прекратила борьбу.
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