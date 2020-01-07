Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб

Михаил Фридман рассматривает возможность приобретения "Карпат". Фото: из открытых источников

Российский олигарх Михаила Фридмана изучает возможность покупки львовских "Карпат".

Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест" - музыкального фестиваля в самом центре города Льва.

"Альфа-Банк" Фридмана без перебоев работает во Львове, а сам он не против укрепить связь с родным городом. Хочет выкупить доли Петра Дыминского и Игоря Коломойского, пишет "Динамомания"

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После 18-ти туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю 12 строчку в турнирной таблице.