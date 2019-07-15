Российский комментатор хочет работать на матчах "Динамо"

Андронов готов работать на матчах "Динамо" в следующем сезоне чемпионата Украины

Российский комментатор может работать на матчах "Динамо" в следующем сезоне.

Известный российский комментатор Алексей Андронов выразил готовность комментировать матчи "Динамо" в премьер-лиге на телеканалах "Футбол 1/2".

Об этом он написал в комментарии к новости со словами Александра Денисова о потенциальной возможности клубов УПЛ самим выбирать комментаторов на домашние матчи. "Я, кстати, готов, если что! Загоним в будку!", - написал Андронов.

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Ранее сообщалось, что клубы УПЛ приняли к рассмотрению предложение телеканалов "Футбол 1/2" о телевизионном пуле, где команды сами будут выбирать комментаторов своих матчей