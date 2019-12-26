Российский клуб выгнал тренера, который за три минуты выругался 93 раза

Юрий Газзаев является двоюродным братом Валерия Газзаева

Российского тренера Юрия Газзаева, ставшего известным после матерного разбора игры в раздевалке, уволили из клуба первой лиги "Енисей" из Красноярска.

Российский тренер Юрий Газзаев подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера красноярского "Енисея", занимающего 17-е место во втором по силе дивизионе российского футбола. Об этом пишет "Сегодня"

"Да, информация о моем увольнении – правда. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались. Дальнейшие планы? Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим", – заявил 59-летний Газзаев.

Отметим, что Юрий Газзаев стал известен широким массам три года назад, когда в раздевалке за три минуты общения с игроками "Волгаря" использовал 93 матерных слова.

59-летний Юрий Газзаев является родственником экс-тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева. По данным СМИ, их отцы – двоюродные братья.

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Бывший тренер "Динамо" Валерий Газзаев также известен матерными скандалами. В 2008 году он разругался из тренером "Москвы" Олегом Блохиным. Дело едва не дошло до рукоприкладства.