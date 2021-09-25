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суббота, 25 сентября 2021 14:46

Российский клуб отправил в отставку бывшего тренера "Динамо"

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Российский клуб отправил в отставку бывшего тренера &quot;Динамо&quot;
Семин продержался в "Ростове" чуть больше месяца. Фото: "Чемпионат"

Бывший тренер "Динамо" россиянин Юрий Семин решил покинуть пост главного тренера "Ростова".

Специалист возглавил "Ростов" в начале августа, с ним был подписан контракт на 2 года.

Вскоре после отставки Семин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру.

При Семине "Ростов" одержал 1 победу и трижды сыграл вничью в 7 матчах.

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Россиянин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 года и с 2010-го по 2012-й. Он выиграл с киевлянами 1 чемпионат и 1 Суперкубок Украины. В 2009 клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

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