Российский клуб отправил в отставку бывшего тренера "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" россиянин Юрий Семин решил покинуть пост главного тренера "Ростова".
Специалист возглавил "Ростов" в начале августа, с ним был подписан контракт на 2 года.
Вскоре после отставки Семин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру.
При Семине "Ростов" одержал 1 победу и трижды сыграл вничью в 7 матчах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина переоценила себя – Семин
Россиянин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 года и с 2010-го по 2012-й. Он выиграл с киевлянами 1 чемпионат и 1 Суперкубок Украины. В 2009 клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА.
Комментарии