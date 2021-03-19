Российский клуб отправил Хацкевича в отставку

Бывший тренер киевского "Динамо" 47-летний Александр Хацкевич остался без работы.

Волгоградский "Ротор" отправил белорусского наставника в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Хацкевича с занимаемой должности.

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Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, подбодрить.

Мы благодарим Александру Николаевичу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере ", - сказал генеральный директор российского клуба Андрей Рекечинский.

Александр Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. До работы в России Хацкевич более 2 лет возглавлял киевское "Динамо". За это время киевляне выиграли 2 Суперкубка Украины.