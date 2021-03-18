Без шансов: почему "Вильярреал" победил "Динамо"

Жерар Мореро стал злым гением "Динамо". Фото: Gettyimages.com.

В ответном матче 1/8 Лиги Европы "Вильярреал" победил "Динамо" - 2:0. 1-я игра в Киеве завершилась тоже победой испанцев - 2:0. По сумме двух матчей динамовцы проиграли с счетом - 4:0.

Что нужно знать об игре в Испании?

Мирча Луческу удивил составом. На скамье запасных остались Николай Шапаренко и Арётм Беседин. Последний оказался вне состава из-за повреждения.

Провал защиты "Динамо". Оборона гостей провела слабый матч. Во время пропущенных мячей допустили грубые индивидуальные ошибок. Антигероем стал Виталий Миколенко, который сначала дал подать, а затем обрезался у своих ворот.

Унаи Эмери отнесся со всей серьезностью к "Динамо". Несмотря на преимущество в 1-м матче хозяева играли с полной концентрацией и самоотдачей пока счет не стал 2:0. Никакой недооценки соперника не было.

Антигероем стал Виталий Миколенко, который сначала дал подать, а затем обрезался у своих ворот

Жерар Морено отметился дублем. Форвард сборной Испании дважды использовал ошибки обороны соперника.

Виталий Буяльский имел лучшие моменты у гостей. Полузащитник "Динамо" мог дважды забить, но не смог реализовать свои шансы.

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План Луческу не сработал. Без Шапаренко возникли проблемы с контролем мяча и выходом из под прессинга. Гости полностью проиграли середину поля. Жерсон Родригес не помог в желании проводить быстрые атаки.

"Вильярреал" закономерно идет дальше. Эмери в обоих матчах обыграл в тренерской дуэли Луческу. Класс испанской команды был на голову выше "Динамо". Луческу так ничего не смог предложить сопернику серьезного. В обоих матчах "Вильярреал" играл с большим запасом и полностью контролировал игру.

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы состоится 19 марта. Начало в 14:00. Другой представитель Украины "Шахтер" на стадии 1/8 Лиги Европы "Шахтер" дома проиграл "Роме" - 1:2. "Горняки" также завершают свой еврокубковый сезон. 22 марта "Динамо" в рамках УПЛ сыграет против львовского "Руха". Начало матча в 17:00.