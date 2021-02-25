Хацкевич рассказал, почему не смог выиграть с "Динамо" чемпионство

Александр Хацкевич сейчас работает в России. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что киевлянам помешало одержать чемпионство техническое поражение от "Мариуполя" и неопытный состав.

В сезоне 2017/18 киевляне не поехали на гостевой матч в Мариуполь из-за опасений за собственную безопасность. В следующем сезоне киевляне омолодили собственный состав.

"Во-первых, если брать 1-й год, то команда больше была Сергея Реброва. Нам в том чемпионате не хватило матча, который мы не сыграли в Мариуполе.

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В следующем году началось серьезное омоложение команды. Пошли - Жуниор Мораес, Мбокани, Артем Кравец, Андрей Ярмоленко - это группа атаки. Также пошли Домагой Вида и Евгений Хачериди. Это полкоманды. Это индивидуально сильные игроки, лидеры в быту и на поле, которые давали результат. Когда приходит группа молодых ребят, начинаются качели. Отсюда и хорошие игры, которые у нас были и не очень", - сказал Хацкевич в интервью SportarenaTV.

Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с июня 2017 по август 2019. Наставника уволили после провала квалификации Лиги чемпионов. Сейчас Хацкевич возглавляет российский "Ротор". За время работы в "Динамо" Хацкевич выиграл только 2 Суперкубка Украины. В своем 1-м сезоне киевляне отстали от "Шахтера" на 6 очков, а в следующем сезоне уступили уже 7-ю пунктами.