Российский клуб опозорился в матче Лиги конференций

Российский клуб "Рубин" опозорился в квалификации Лиги конференций.

В матче третьего раунда квалификации против польского "Рукова" у игроков российской команды начала портиться футбольная форма, пишет "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов

Еще в течение первого тайма некоторые игроки "Рубина" "теряли" буквы на задних частях футболок. Ближе к перерыву амуниция развалилась окончательно, и персоналу казанцев пришлось компенсировать пробелы маркером. Арбитр Жоау Пинейру креатив не оценил - россиян не пускали на поле, пока их форма не приобретет нормальный вид.

Решить проблему удалось. Некоторым игрокам таки нашли запасные комплекты, а другим нанесли номера черной липкой лентой.

Автор: Скриншот

Автор: Скриншот

Автор: Скриншот

Матч завершился вничью - 0:0. Представитель Украины в Лиге конференций "Колос" в третьем раунде квалификации сыграл ничью с "Шахтером" Караганда - 0:0. Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.