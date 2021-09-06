Российский клуб хочет перехватит потенциального новичка "Динамо"

Габриэл Пирес побеждал российский "Зенит". Фото: "Википедия"

Бразильский полузащитник "Бенфики" 27-летний Габриэл Пирес может перейти в российский клуб "Ростов", сообщает A Bola. Ранее им интересовалось киевское "Динамо".

По информации источника, ростовский клуб заинтересован в аренде бразильского футболиста. Завершить сделку будет сложно, так как переговоры между сторонами ещё не завершены, а летнее трансферное окно в России закрывается завтра, 7 сентября.

В августе сообщалось, что Пирес может перейти в киевское "Динамо".

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Габриэл выступает за "Бенфику" с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Португалии 20 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Ранее Габриэл выступал за такие клубы, как "Ювентус", "Специя", "Пескара", "Ливорно", "Леганес" и другие команды.