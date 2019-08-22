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четверг, 22 августа 2019 09:01

Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе

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Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
12 октября Усик выйдет на ринг против россиянина Федосова

Российский боксер Андрей Федосов дал согласие на бой против украинца Александра Усика , сообщает boxingscene.com.

Команда Федосова изначально отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести разогревочный бой в октябре, но теперь изменила свое решение.

Бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым состоится 12 октября в Чикаго.

Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе — изначально украинец должен был встретиться с Карлосом Такамом, но встреча с 38-летним камерунцем близка к срыву из-за смены им промоутерской компании.

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В своем последнем поединке Александр нокаутировал Тони Беллью и защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе, которых тот вскоре лишился из-за перехода в супертяжелую весовую категорию.

https://sportarena.com
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