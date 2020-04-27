Российский боксер не захотел драться с Виталием Кличко за $3 млн

Виталий Кличко является легендой бокса в супертяжелом весе. Фото: Reuters

Легенда бокса Виталий Кличко рассказал, что экс-чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев отказался выходить с ним в ринг даже за $3 млн.

Переговоры об этом поединке действительно шли весной 2007 года. Маскаев был действующим чемпионом мира WBC, а Кличко объявил о своем возвращении в бокс. Статус почетного чемпиона давал возможность сразиться за чемпионский пояс.

"Есть такая пословица: жадность порождает бедность. Предложенная нами сумма - 3 миллиона долларов категорически не устраивала команду Маскаева. Они настаивали на 5 миллионах. В итоге Олег остался и без боя, и без миллионов.

Маскаев в 2007 году в ранге действующего чемпиона мира так и не проведет ни одного поединка. Весной 2008 года Олег потеряет чемпионский титул, проиграв нигерийцу Сэму Питеру техническим нокаутом. По нашей информации, за этот бой Маскаев получит 1,5 миллиона долларов ", - сказал Виталий Кличко в комментарии mixsport.pro.

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Ранее Олег Маскаев победил Виталия Кличко на первенстве Вооруженных сил СССР в Ташкенте в 1991 году. А также заявил, что бой на профессиональном уровне с Виталием не состоялся из-за финансовых вопросов.