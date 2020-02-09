Роналду забил в десятом матче подряд

Ескли Роналду забьет в 11 матче, он превзойдет рекорд Габриэля Батистуты

Криштиану Роналду продолжил свою голевую серию в матчах Чемпионата Италии. В 23-м туре "Ювентус" играл на выезде с "Вероной". Португалец открыл счет на 65-й минуте, осуществив рывок через пол поля.

По дороге Роналду обыгрался с Бентанкуром, затем обыграл защитника и пробил голкипера. Одна беда для "Ювентуса" - "Верона" не только успела отыграться, но и вырвала победу. Таким образом, "Интер" имеет возможность догнать туринцев, а "Лацио" сократить отставание до минимума. Об этом сообщает ua-football

Результативная серия Роналду началась первого декабря прошлого года в матче с "Сассуоло". После этого он забивал "Лацио", "Удинезе" (2), "Сампдории", "Кальяри" (3), "Роме", "Парме" (2), "Наполи" и "Фиорентине" (2).

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Всего в текущем сезоне Криштиану забил уже 20 голов в 20-ти матчах.