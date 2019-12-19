Роналду забил гол подпрыгнув на невероятную высоту

В текущем сезоне Криштиану Роналду уже отметился 10 мячами в Серии А. Фото: рейтер

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог "Ювентусу" на выезде обыграть "Сампдорию" 2: 1

Роналду забил перед самым перерывом, выведя "Ювентус" вперед в этом матче. Форвард забил ударом головой после навеса от Алекса Сандро с левого фланга.

Во время удара Криштиану выскочил на высоту 2,56 метра (оторвавшись от газона на 71 сантиметр). Он провисел в воздухе полторы секунды, сообщает "24 канал"

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В текущем сезоне 14 матчей в Серии А, в которых забил 10 мячей. "Ювентус" опережает "Интер" на 3 очка в турнирной таблице, но команда Маурицио Сарре имеет одну игру больше.