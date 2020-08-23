Роналду высказался относительно возможного ухода Месси из "Барселоны

Роналдо один сезон защищал цвета "Барселоны". Фото: REUTERS / Charles Platiau

Бывший форвард "Барселоны" бразилец Роналдо выступил против того, чтобы Лионель Месси покинул каталонский клуб.

После позорного вылета из Лиги чемпионов "Барселоны" Месси серьезно задумался о смене команды.

"Крайне маловероятно, что он сможет сейчас уйти из" Барселоны ", учитывая проблемы с результатами.

Месси - ключевой игрок команды, на месте "Барсы" я бы его не отпустил ни при каких условиях.

У него отличная, прочнуя связь с клубом, и я не думаю, что он вдруг его разлюбит", - цитирует Роналдо "Марка".

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. За это время выиграл с клубом 10 раз Ла Лигу и 4 раза Лигу чемпионов.