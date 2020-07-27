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Роналду вышел на 2-е место в списке бомбардиров за всю историю

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Роналду вышел на 2-е место в списке бомбардиров за всю историю
В текущем сезоне Серии А у Криштиану Роналду в активе 31 мяч. Фото: REUTERS / Massimo Pinca

Португальский форвард 35-летний Криштиану Роналду вышел на 2-е место в списке бомбардиров за всю историю футбола.

Опережает звездного португальца только легендарный Пеле, сообщает в Twitter Tancredi Palmeri.

Забитый мяч в ворота "Сампдории" стал для португальца 735-м голом в официальных матчах во всех турнирах.

Таким образом Роналду обошел бразильца Ромарио, у которого 734 гола. Впереди португальца только легендарный Пеле, который забил 767 голов.

Из действующих игроков в топ-10, кроме Роналду, только Лионель Месси. В аргентинца в активе 716 голов.

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Криштиану Роналду играл за "Спортинг", "МЮ", "Реал" и уже 2-й сезон выступает за "Ювентус".

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