Португальский форвард 35-летний Криштиану Роналду вышел на 2-е место в списке бомбардиров за всю историю футбола.
Опережает звездного португальца только легендарный Пеле, сообщает в Twitter Tancredi Palmeri.
Забитый мяч в ворота "Сампдории" стал для португальца 735-м голом в официальных матчах во всех турнирах.
Таким образом Роналду обошел бразильца Ромарио, у которого 734 гола. Впереди португальца только легендарный Пеле, который забил 767 голов.
Из действующих игроков в топ-10, кроме Роналду, только Лионель Месси. В аргентинца в активе 716 голов.
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Криштиану Роналду играл за "Спортинг", "МЮ", "Реал" и уже 2-й сезон выступает за "Ювентус".
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