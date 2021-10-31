Роналду выиграл для "Манчестер Юнайтед" матч с "Тоттенхэмом" – экс-защитник клуба

Роналду открыл счет в матче. Фото: Reuters

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал победу "красных дьяволов" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (3:0).

"Я наблюдал за Роналду на дальней штанге, и его передвижения особенные. То смещения влево, чтобы выбраться из офсайда, затем движение за защитниками. Пас был идеален. Это блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну Фернандеша, но из них вышла хорошая связка.

Роналду должен иметь пасующего партнера. Рядом с ним должен кто-то быть. Нынешняя система игры "МЮ" позволяет это.

Криштиану Роналду – человек, который выиграл для "Манчестер Юнайтед" этот матч. Его завершение было невероятным", — приводит слова Невилла Sky Sports.

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После 10 туров "Манчестер Юнайтед" имеет 17 очков и занимает 5 место в турнирной таблице. В предыдущем туре "Манчестер Юнайтед" был дома разгромлен "Ливерпулем" — 5:0.