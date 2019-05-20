Роналду выбрал нового главного тренера "Ювентуса"

Роналду хочет видеть Моуриньо тренером "Ювентуса"

Жозе Моуринью может возглавить туринский "Ювентус" из-за влияния Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.

Недавно главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри официально сообщил, что оставит тренерский мостик команды после окончания текущего сезона.

Португальский нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду и известный агент Жорже Мендеш лоббируют своего кандидата на пост наставника команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальцы хотят, чтобы новым тренером стал их соотечественник и клиент Мендеша Жозе Моуринью.

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Напомним, "особый" покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018-го и с тех пор находится без работы.